L’hôpital pour animaux Creaves de Virelles ouvre ses portes au public pour un week-end

©Un renardeau, exceptionnellement recueilli à Virelles - van Kasteel

”Vous pourrez vous promener dans les allées du Centre de Revalidation, à la rencontre des Soigneurs et de leurs pensionnaires. À grand renfort d’explications et d’anecdotes, tristes ou heureuses, toutes les étapes de la prise en charge d’un animal seront commentées par ceux-là mêmes qui en assument la responsabilité. Chacun pourra ainsi se rendre compte de la patience, du temps et des compétences indispensables pour donner une chance de survie à chaque oiseau ou mammifère recueilli au Centre”, indique l’Aquascope.

C’est aussi – et surtout – l’intérêt de pouvoir s’approcher de façon exceptionnelle d’une série d’animaux sauvages. Mésanges, martinets, merles ou étourneaux sont les plus communs, “souvent tombés du nid ou attaqués par un chat”, mais il y a aussi des hérissons ou encore des écureuils, voire certains rapaces plus rares. “L’animal phare de ces journées sera sans aucun doute le Hibou grand-duc, dont un exemplaire séjourne au Centre. À moins qu’une surprise, plus extraordinaire encore, ne s’invite pour l’occasion !”

©VAN KASTEEL

Le Creaves (Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’État Sauvage) de Virelles a été créé il y a 16 ans. D’ordinaire fermé au public, il n’ouvre que rarement ses portes : ce sera le samedi 27 mai, dimanche 28 mai ou lundi 29 mai, de 10 à 16 heures. Un forfait de 45 € est accessible pour des groupes de 5 personnes (sans compter les éventuels enfants de moins de 6 ans) pour coupler sa visite de l’Aquascope (visite libre toute la journée) à une visite guidée du centre de revalidation (30 minutes).

> Informations importantes : les chiens ne sont pas admis au sein du Creaves – il est possible de monter jusqu’à 10 personnes dans le groupe (supplément de 9 €/adulte) – petite restauration disponible sur place à la “cantine” – réservation obligatoire via http://www.aquascope.be/evenements/