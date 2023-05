Aiseau-Presles: les comptes 2022, en boni de 1,2M€, ravissent la majorité

Le compte budgétaire présente en effet un boni de 1 226 691 €, un résultat quasi identique à celui de l’année précédente. La situation est pourtant différente. En 2021, les inondations avaient eu une influence positive sur les comptes, avec les aides et dotations pour faire face aux conséquences de la calamité, qui avaient en outre permis de créer un fonds de réserve ordinaire. Pour 2022, c’est l’augmentation du fonds des communes liée à l’inflation et les prélèvements du fonds de réserve ordinaire qui expliquent le boni.

Mais en 2022, les finances communales, notamment l’IPP, ont aussi bénéficié de la reprise d’activité avec la fin de la pandémie. Avec une perspective encore plus positive pour 2024, lorsque l’indexation actuelle se répercutera sur les additionnels communaux à l’IPP. Quant aux additionnels au précompte immobilier, ils se refléteront dès 2023 dans les recettes. Au total, pour 2022, celles-ci dépassent de plus de 950 000 € celles de 2021. Mais les dépenses ont, elles aussi, augmenté…

Celles du personnel, d’abord: en hausse de 323 718 €. "C’est une conséquence des cinq indexations de 2022", commente Dominique Grenier, échevin des Finances. Qui, en dépit de ce constat, indique que la commune a procédé à cinq recrutements et autant de nominations, en partie compensés par trois départs à la retraite dont celui du directeur général. Ce qui permet à la commune d’atteindre plus de 93 équivalents temps plein (104 personnes), cinq postes restant à pourvoir. Le cadre statutaire dépasse quant à lui les 40%, ce qui est plus qu’honorable et qui permet de ralentir la hausse des cotisations de responsabilisation pour les pensions.

Parmi les autres dépenses, on observe une stabilité pour le fonctionnement et une hausse des dépenses de transferts expliquée surtout par des aides aux sinistrés des inondations. Plus remarquables sont les dépenses de dette, en hausse de 343 906 €. "Des emprunts importants ont été contractés en 2022, alors que les taux d’intérêt étaient encore au plancher", justifie surtout l’échevin. Des investissements que la commune poursuivra, mais en s’appuyant surtout sur la vente de biens immobiliers communaux et des parts de Brutélé. Globalement, les dépenses ordinaires de 2022 s’accroissent de plus de 991 000 €.

Des indicateurs bilantaires positifs s’ajoutent aux défis que la majorité estime relever: résilience aux crises, gestion du personnel, maintien des investissements, sans toucher à la fiscalité. Une "bonne santé financière" qui permet à la commune de jouer le rôle de "bouclier efficace" pour protéger au mieux les citoyens, dit encore le collège.