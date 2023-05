Cette année, les festivités s’étaleront du 20 au 27 juillet. Bien entendu, les temps forts sont le cortège comprenant quelque 2 500 participants et la foire ne comptant pas moins de 45 métiers forains. De nombreuses animations sont prévues au programme. Comme de tradition, c’est l’ouverture de la foire le jeudi 20 juillet qui donnera le coup d’envoi d’une semaine de fête à Jumet. Les passionnés de folklore et d’uniforme seront bien servis avec, le dimanche 23 juillet le Tour de la Madeleine précédé de la messe.

Sur la scène on annonce aussi du bon son avec notamment DJ Joss et Mademoiselle Luna le mardi 25 juillet en soirée. Les nostalgiques et amateurs de grosse ambiance pourront se défouler en réécoutant les plus grands succès de Benny B mercredi 26 juillet. Respectant la tradition, c’est par un feu d’artifice que se clôturera la semaine de festivités le jeudi 27 juillet.

Le programme complet est disponible sur le site www.madeleine.be