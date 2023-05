La face cachée Simon Delecosse, alias Mochelan

Sa passion pour le milieu audiovisuel ne date clairement pas d’hier il en connaît d’ailleurs un rayon. “Ma passion pour l’audiovisuel date même avant ma passion pour la musique. Depuis toujours je veux faire du cinéma. Dans le parcours de la musique, quand on est musicien, qu’on est indépendant et qu’on n’a pas une grosse équipe derrière soi, on est amené à un peu faire tout soi-même. J’ai toujours produit et réalisé mes propres clips avec des moyens très limités. J’ai eu donc l’occasion de toucher à tout ce qui touche la production. Quand la production cherchait quelqu’un pour ce projet d’authentic fiction comme l’est Trentenaires, c’est-à-dire avec un profil “couteau suisse” je me suis signalé et depuis je fais partie du projet depuis la première saison. ”

Sa connaissance de la région a été clairement un atout pour sa participation au projet et ne lui dites surtout pas, que c’est une série qui se passe à Charleroi. Tant pour des projets audiovisuels que musicaux, Simon est un ambassadeur de choix pour Charleroi. “Pour moi Trentenaires n’est pas une série sur Charleroi, c’est une série avec Charleroi. La ville est ici un des personnages principaux. Je fais le parallèle avec Nés poumon noir. C’est en étant très précis sur un environnement qu’on touche l’universel. ” S’il se consacre actuellement essentiellement à la série télé, l’artiste carolo n’est pas à mettre sa musique entre parenthèses. Il trouve dans l’audiovisuel une occasion de se ressourcer. “Même s’il s’agit d’une adaptation, j’ai participé à l’écriture. J’ai pu apporter ma sauce carolo. Ça fait aussi du bien de passer un peu à autre chose pour revenir avec une nouvelle énergie. Ce tournage est un apprentissage incroyable pour moi car tout ce que je fais en tant qu’assistant de production, je le mets au service de mon écriture. ”

Jamais loin de la scène, Simon laissera à nouveau la place à Mochelan pour une série de représentations pour les 10 ans du spectacle Nés poumon noir dans le cadre du BaD Festival. Une ultime occasion de voir ou revoir ce spectacle dans le chapiteau du théâtre de l’Ancre du 16 juin au 1er juillet tous les jeudis, vendredis et samedis.