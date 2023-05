Sécurité à Charleroi : le chef de corps de la police au rapport

On le sait : dans un contexte budgétaire compliqué, la zone doit remplir ses engagements. Il y a le défi permanent du recrutement, cela va un peu mieux. Un peu seulement. En 2022, le nombre de policiers a ainsi atteint 964 contre 941 l’année précédente (et 954 en 2020). Si l’on y ajoute les civils, la zone compte 1 117 unités, soit un déficit d’une centaine par rapport au cadre prévu. Un policier sur trois est une femme. Le point noir reste le taux d’absentéisme : la moyenne de 14 % met clairement la zone en difficulté, cela représente des centaines de milliers d’heures perdues chaque année.

La direction a poursuivi son travail d’optimalisation des fonctionnalités, elle a adapté la technologie pour mieux rencontrer les enjeux de la digitalisation, elle s’est efforcée d’améliorer son service au citoyen.

Qu’a-t-elle fait concrètement ? Laurent Van Doren a passé les chiffres et statistiques en revue : 210 opérations judiciaires ont été menées, 254 de sécurisation dans la ville et 70 de sécurité routière en dehors des services d’ordre planifiés pour le foot, les manifestations et événements. En 2022, 147 200 PV ont été établis, c’est un peu en dessous du niveau d’avant covid en 2019 mais supérieur aux deux années suivantes de 2020 et 2021. Les faits de criminalité ont reculé, en statu quo avec ceux de 2021. Comparaison faite avec 2019, les infractions environnementales ont augmenté comme les fraudes.

La bonne nouvelle, c’est que la police de Charleroi a vu reculer plusieurs catégories de délits : cambriolages (-40 %), vols dans les véhicules (-43 %), vols avec violence sans arme (-25 %), vols à main armée (-16 %) et même violences intrafamiliales (-6 %). Le cyberharcèlement a explosé, on est passé en trois ans de 51 à 111 dossiers.

Le bilan est satisfaisant aussi en matière de sécurité routière, avec une baisse du nombre d’accidents graves, avec blessés légers ou lésions corporelles. Les contrôles vitesse et alcool ont été renforcés : de 2213 à 5049 heures pour les premiers, de 224 à 546 heures pour les seconds.

En matière de lutte contre les stupéfiants, le service ORA gère en moyenne 75 dossiers. La police participe au comité de pilotage de la création d’une salle de consommation mobile à moindres risques. En 2023, Charleroi met également en place la procédure de perception immédiate d’amendes pour les personnes trouvées en possession de drogues.

Focus sur le sentiment d’insécurité

Plus que la sécurité, c’est le sentiment de sécurité qui fait défaut à Charleroi. Dépôts clandestins de déchets, défaillances d’éclairage public, environnements dégradés, excès de vitesse, autant de situations qui insécurisent les citoyens. Pauline Boninsegna (PTB) et Nicolas Tzanetatos aspirent à une ville plus sûre. Cela impose davantage de proximité. Pas seulement dans l’intra-ring mais dans tous les districts. Et davantage de moyens pour lutter contre le fléau du trafic de drogue, en particulier les dealers qui opèrent au grand jour sans se soucier des forces de l’ordre. “On risque de perdre le contrôle de la ville”, pour reprendre les termes du conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos. Celui-ci s’inquiète du taux élevé d’absentéisme, un taux qui ne diminue pas.

Le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard l’a souligné : des choix politiques ou des échecs contribuent au renforcement du caractère anxiogène de l’espace public. Pour lui, il faut penser à décentraliser les services de police, créer des mini-commissariats de quartier. Il appelle à la mise en place d’un conseil consultatif de la sécurité, pour impliquer les habitants.

Anne-Sophie Deffense, indépendante, a rejoint la cheffe de groupe PTB pour déplorer le nombre élevé de violences conjugales : il y en a eu 1 238 l’an dernier. Et ce n’est que le sommet de l’iceberg. Comme l’a souligné le chef de groupe C + Tanguy Luambua, de nombreuses victimes ne déposent pas plainte. C’est donc un phénomène à combattre.

Nouvelle cheffe de groupe Ecolo, Zaina Ihirrou a rappelé que l’insécurité routière constituait la principale préoccupation des Carolos. La Ville doit continuer à investir dans les aménagements.

Pour le PS, Jean-Philippe Preumont estime que Charleroi a toujours reçu moins que son dû de la part du fédéral.

Selon le chef de corps, la police va mettre en place dès septembre l’opération Disruption. Elle vise à renforcer la présence policière dans le centre-ville, à retisser des liens avec le citoyen. Cette opération sera permanente, elle se matérialisera par des concentrations de patrouilles et policiers à pied dans les zones sensibles, notamment le futur Campus U de la ville haute ou les stations de métro.

Dans les autres districts, la police a ouvert le dialogue avec les conseils de participation. Il y a donc une écoute du terrain.