Une “image bien crapuleuse” envoyée via le compte Snapchat de Mathieu

Un an et demi plus tard, Mathieu doit se défendre devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour l’envoi de cette fameuse image “bien crapuleuse”, confie la substitute Garcez. L’envoi réalisé par Mathieu fut dénoncé aux autorités judiciaires comme c’est le cas dans ce type de dossiers. Pour le parquet, l’envoi de l’image est “difficilement contestable”, puisqu’une dénonciation a eu lieu, et ce malgré l’absence d’autres images pédopornographiques dans le GSM et dans la tour d’ordinateur de Mathieu. Une suspension simple du prononcé est proposée par le parquet, à titre de sanction, contre le prévenu qui ne comptabilise jusqu’à présent aucun antécédent judiciaire.

Pour la défense, un doute existe dans le dossier et doit profiter à Mathieu. Ce dernier admet peut-être avoir renvoyé l’image au destinataire, “pour lui demander pourquoi elle m’avait envoyé cette photo. ” Jugement le 19 juin prochain.