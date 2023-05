Charleroi: Arielle, 30 ans et deux enfants, fait partie des meilleures joueuses FIFA de Belgique

C'est une première étape dans la professionnalisation de l'eSport féminin, souligne l'URBSFA. "Je suis pour l'instant en congé de maternité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion d'aller au tournoi organisé par l'union belge", explique la jeune carolo, qui travaille dans une chaîne de prêt-à-porter la journée avant de saisir la manette le soir. "Je joue une à deux heures par jour, en soirée, quand j'ai fini de m'occuper de mes enfants. C'est mon compagnon qui m'a persuadé de participer au tournoi, je savais que j'avais un bon niveau mais je ne savais pas à quel point ! Je l'ai découvert après des années à participer aux modes FIFA Ultimate Team sur PS4, où je ne m'en sortais pas trop mal. Même si ici, je vais devoir jouer à FIFA23 sur PS5. La première chose que j'ai faite en revenant du tournoi, c'est d'aller acheter la console pour m'entraîner, parce que le jeu est plus réaliste mais va moins vite, ce n'est pas la même chose du tout étonnamment", rit-elle.

Les détails sont encore flous pour Arielle Jonniaux, mais elle compte tout donner : "Tout va très vite! Je suis passionnée de foot depuis toujours, j'en ai d'ailleurs fait des années, en commençant quand j'avais six ans. Mais j'ai arrêté quand j'attendais mon premier enfant, et c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer à FIFA." La place de l'eSport a pris de l'ampleur ces dernières années, mais celle des femmes dans cette discipline pêche encore: "c'est pire que le sport je crois, où déjà quand j'ai commencé tout le monde me regardait avec des yeux ronds. Et là, c'est non seulement du sport mais en plus du jeu vidéo. Les tournois féminins ne sont pas encore très visibles, d'ailleurs, mais je pense que c'est la suite logique des choses et que ça va arriver."

Arielle Jonniaux suivra un coaching "physique et mental" dans la RBFA eSports Academy, avec pour objectif de rejoindre les eFlames. L'équipe nationale féminine affrontera d'ailleurs les Pays Bas le 2 juin prochain, dans leur tout premier match international! "Avec le coaching, je vais avoir des pros qui vont pouvoir suivre nos matches, donner des analyses et en fonction nous proposer des entraînements pour se perfectionner. J'ai encore à apprendre et j'ai une marge de progression certaine !"