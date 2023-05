Charleroi : la gratuité du parking le samedi attendra

En effet, la majorité PS-C +-Ecolo souhaite d’abord la faire analyser par l’observatoire du stationnement, un organe de la Régie Communale Autonome en charge de la gestion du parking en voirie. Il est prévu d’en discuter ce mercredi, a confirmé l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain.

Le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos le déplore, ainsi que le PTB. Comme a priori, rien ne semble s’opposer à l’entrée en vigueur de la mesure, pourquoi procrastiner ? Le bourgmestre a tenté de le justifier : “Nous voulons être sûrs que cette disposition ne privera pas les riverains de leur capacité de stationnement. Une analyse s’impose. Dès que nous aurons les résultats, nous soumettrons le point à l’examen du conseil communal.” Magnette promet de le faire inscrire en juin, pour une entrée en vigueur dès le 1er juillet.

Quel périmètre sera-t-il concerné ? Toute la question est là. Shop In C souhaite appliquer la gratuité à l’ensemble des zones orange et verte de l’intra-ring qui totalisent 2 300 emplacements.

Comme l’ont rappelé la cheffe de groupe Ecolo Zaïna Ihirrou et le bourgmestre, la tarification ne vise pas à remplir les caisses communales mais à favoriser la rotation des véhicules, à chasser les voitures ventouse. Et ça marche. "Il ne faut rien changer en semaine.” Quant à la question de la gratuité du samedi, les zones vertes pourraient être soustraites, celles-ci étant localisées dans des quartiers à vocation plus résidentielle. Subsisteraient alors 1 100 places, davantage que la capacité actuelle du “parking malin” (axes du boulevard de Fontaine et Joseph II notamment) avec une gratuité déjà assurée le samedi.

Encore un peu de patience.