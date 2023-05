Du neuf à la piscine d’Anderlues : la commune va reprendre le chantier !

Concrètement, il ne s’agit que d’une décision de principe. Mais c’est une étape importante, puisqu’il est désormais acté qu’il faut reprendre le chantier de la piscine et la rouvrir au public. On n’est pas loin d’un “quoi qu’il en coûte”, puisque la bourgmestre Virginie Gonzalez (PS) souligne que s’il faut puiser l’argent dans les comptes de la commune – la facture s’annonce à 1,6 million d’euros – ce sera fait : “même s’il faut le faire en fonds propres, on trouvera des solutions. Cette décision de principe affiche notre volonté de continuer le dossier. Si on n’avait pas pris cet acte, ce qui a d’ailleurs été fait à l’unanimité et qui est assez rare pour le souligner, on aurait perdu le reste des subsides, voire même dû rembourser ceux déjà perçus.”

La suite, c’est donc de lancer un appel aux entreprises pour réparer les dégâts subis dans la “nouvelle” piscine suite à des malfaçons qui ont amené à la fermeture le surlendemain de son inauguration. “Et nous attendons toujours un rapport de la justice, pour savoir si les entreprises qui ont mal fait le travail sont responsables, ce qu’elles doivent à la commune, etc. Mais cette fois, il faut avancer”, souligne Gonzalez.

On s’en souvient : en 2017, après 12 ans de fermeture, la piscine avait été inaugurée en grande pompe… pour fermer le surlendemain en raison de malfaçons importantes notamment au niveau de la toiture. Peu après, la commune attaquait les responsables du chantier en justice. Rien n’a bougé – ou presque – depuis lors.

On n’est pas encore à enfiler son maillot, mais c’est déjà un pas qui vient d’être fait dans le dossier maudit de la piscine d’Anderlues.