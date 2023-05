Gilly : inauguration du parc Sénécharles, premier parc Citoyen de Charleroi

L'ancienne plaine de jeu de Gilly a retrouvé une nouvelle jeunesse. ©Ngom

Si ce nouvel espace a pu voir le jour, c’est grâce à une collaboration entre le Conseil de Participation du District Est soutenu par la Maison des Associations et de la Participation et de la Ville de Charleroi. Le parc Sénécharles, du nom d’un ancien bourgmestre de Gilly, est le premier parc participatif de la région. Les citoyens, accompagnés de la MPA gèrent l’accès du parc et y exercent le contrôle social. Soucieux du bien vivre ensemble, plusieurs aménagements et réalisations viennent améliorer le cadre de vie des utilisateurs du parc comme une boîte à livres réalisées le Maillon de Gilly (maison d’hébergement pour personnes porteuses de handicap mental) ; une valve de communication pour afficher les règlements et toute information à destination du public ; une fresque réalisée par la Maison des jeunes de Montignies-sur-Sambre ainsi qu’une remise en état de 3 terrains de pétanques.

Les installations flambant neuves font la joie des petits et des grands. Le parc accueille en toute sécurité les familles pour réjouissances familiales comme pour Gwladys venue y fêter avec son frère son 14è anniversaire. ©Ngom

Le service Nature en ville s’est chargé de l’installation de 3 aires de jeux ainsi que du remplacement du mobilier existant afin que petits et grands s’y retrouvent. La Ville a également remis en état les pelouses, la réfection et le marquage au sol du terrain de basket ainsi que du local sanitaire.

“Au début de cette mandature, les membres du Conseil de Participation sont venus nous voir avec la volonté de réhabiliter cet espace vert. Grâce à cette initiative Citoyenne, les carolo peuvent profiter de ce bel espace en constante évolution et où il fait bon vivre. Je tiens remercier l’ensemble des partenaires de ce projet. Ce parc est l’occasion de démontrer que la volonté des citoyens et leur implication peuvent donner de grandes choses que la Ville n’aurait peut-être pas su mener à bien seule”, se réjouit Julie Patte. Et Paul Magnette de poursuivre avec le même enthousiasme. “A Charleroi, on installe des aires de jeux, on entretient nos parcs pour que les habitants se réapproprient les espaces verts, ici c’est une totale réussite. À Sénécharles, le parc est magnifique, l’offre de loisirs correspond aux petits et grands dans un cadre arboré et reposant. Nous espérons que cette unique collaboration de participation sera un exemple pour d’autres. ” Afin de sceller cette collaboration unique en son genre, le bourgmestre a remis les clés du parc aux citoyens riverains du parc.