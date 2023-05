Charleroi: la marina verre le jour dans trois à quatre ans

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos interroge le bourgmestre sur l’état d’avancement et le calendrier d’exécution. C’est confirmé: ce que Paul Magnette appelle le relais nautique, avec des fonctions d’espace public et de gare fluviale, verra bien le jour à cet endroit. La durée du chantier a été estimée à 220 jours ouvrables, c’est-à-dire quasiment un an. Mais on n’y est pas encore, il va falloir patienter.

Au rayon des bonnes nouvelles, les moyens de financement sont là: dans sa dernière version actualisée en décembre, le plan infrastructure pour tous (PIPT) de la Région wallonne comporte en effet une inscription budgétaire de 10 millions€.

Chronologiquement, deux grandes étapes se profilent donc pour le SPW et Port autonome qui porte le projet. D’abord, un plan de circulation doit être défini en accord avec la Ville: le quartier constitue une porte d’entrée importante de l’intra-ring, il faut y maintenir la mobilité. Cela déterminera le périmètre de terrain à acheter à la Régie fédérale des bâtiments qui en est propriétaire. Objectif: passer ce cap avant la fin de l’année.

En 2024, la procédure d’acquisition sera lancée. Ensuite, durant cette seconde phase, plusieurs opérations s’imposeront. Primo, un ajustement de l’avant-projet sur base duquel une nouvelle demande de permis pourra être introduite. Cela devrait s’étaler sur un an. Dès cession du terrain, il faudra alors préparer un marché, l’attribuer et l’engager. Le déplacement des impétrants devrait prendre six mois, selon le bourgmestre.

Si l’on fait le compte, plus de trois ans s’écouleront donc encore avant la réception des travaux. Rendez-vous au milieu de la prochaine mandature pour couper le ruban. En espérant qu’aucun impondérable ne vienne contrarier le planning.