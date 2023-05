Mobilité : le rond-point temporaire au bas du R9 près de la gare ne restera pas, mais la Ville étudie la possibilité de revoir les lieux

Le chef de groupe a donc interrogé l’échevin en charge, lors du conseil communal, pour voir si la Ville ne pouvait pas intervenir auprès du SPW pour aménager un rond-point à cet endroit. “Il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives”, répond Xavier Desgain (Ecolo), soulignant que les feux tricolores ont été enlevés durant les congés de Carnaval où moins de voitures circulent de manière générale. Il signale également qu’il n’est plus possible de passer devant la gare pour aller jusqu’à ce carrefour. Et aussi que les travaux du pont Infrabel (rue de Marchienne, à quelques centaines de mètres du carrefour) ont eu pour effet de couper totalement la circulation durant pas mal de temps. Tout cela combiné amène, rond-point ou pas, à une baisse de trafic à cet endroit, selon lui.

Enfin, les aménagements du futur BHNS (bus à haut niveau de service) qui passera à cet endroit sur une bande réservée, ne prévoient pas de rond-point à cet endroit. “D’un point de vue fluidité et sécurité, le carrefour à giratoire est certainement le plus recommandé, mais il ne permet pas facilement de prioriser un accès par rapport à un autre”, ajoute-t-il, soulignant qu’en cas d’augmentation du trafic, il n’est pas impossible que les voitures venant du R9 s’accumulent ne parvenant pas à s’insérer dans le rond-point.

”Mais une étude des flux actuels et futurs a été réalisée sur cette zone. Sur cette base, nous souhaitons mettre en place un schéma de circulation plus simple de ce carrefour”, précise l’échevin. L’idée : un sens unique pour entrer dans la ville par ce carrefour, avec une bande venant directement du ring, une autre venant de l’avenue Pastur. Pour sortir de la ville basse, ce serait par la rue Dagnelies, vers la rue du Grand Central et la place de la Digue, de l’autre la rue des Rivages (accès au ring). “Toutes les adaptations nécessaires ont l’intérêt d’être réversibles et de ne pas nécessiter de travaux importants, ce qui rend possible d’autres adaptations futures. Restera ensuite à examiner le rôle de la sortie Ville basse en voie de gauche du ring et du tronçon de la rue Olof Palme, dans le cadre de des aménagements en bordure du projet de relais nautique.”