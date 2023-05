Tibi: attention au férié de Pentecôte, les collectes du lundi 29 mai sont avancées au samedi 27 mai

La collecte avancée au samedi 27 mai concerne les zones Tibi suivantes: Dampremy, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont et Fleurus 1 (Wanfercée-Baulet et Lambusart) pour les sacs blancs et verts ainsi qu’Aiseau, Pont-de-Loup, Presles, Roselies, Beignée, Cour-sur-Heure, Ham-sur-Heure, Marbaix-la-Tour, Jamioulx et Nalinnes pour les conteneurs gris et verts. Au niveau des collectes sélectives, ce report de date concerne également les verres-papiers et les PMC à Lodelinsart ainsi que les PMC sur Aiseau-Presles.