Charleroi rencontre un problème insolite… de prolifération de sangliers

Il y a de plus en plus de sangliers à Charleroi. Suite à un hiver doux favorisant les glands et châtaignes, l’absence de loups – son seul prédateur naturel – et une survie hivernale plus haute que d’habitude avec l’absence de grands froids, on estime que le nombre total de sanglier en Wallonie a quadruplé ces dernières années. Chaque laie pouvant produire 5 à 10 marcassins par an, rien d’étonnant. Et avec l’étalement urbain et la disparition des forêts, ces cochons sauvages se rapprochent des villes… dont Charleroi ! Composts, vergers, potagers : les cochons sauvages n’hésitent pas à envahir les jardins la nuit, causant d’importants dégâts voire blessant d’autres animaux.