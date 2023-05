Il séquestre un homme et le passe à tabac: un an ferme

Face à la justice, Karim avait admis son implication dans une bagarre avec la victime. Le motif ? Une histoire de grossesse de sa cousine. "Elle a dit à son compagnon qu'elle était enceinte de moi et pas de lui. On s'est battu à cause d'elle. Mais aujourd'hui, l'histoire entre lui et moi est réglée et on est réconcilié", ajoutait le prévenu. Pour la séquestration et le ligotage d'Abderezak, Christine en était la responsable selon Karim.

Les explications pas crédibles

Ce jeudi après-midi, le tribunal correctionnel a condamné Karim à la peine requise par le parquet: 2 ans. Un sursis simple, comme plaidé par la défense, fut octroyé au condamné qui devra tout de même purger une peine d'un an de prison. La thèse de la bagarre ne tient pas la route, selon le tribunal. Karim ne présentait pas la moindre blessure et il "est certain" qu'Abderezak fut ligoté au moment de son passage à tabac par Karim...