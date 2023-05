Kid Paddle en film, grâce à un Courcellois

Bast Lecomte, 18 ans, est depuis son plus jeune âge passionné par le cinéma. Après une formation théâtrale à l’Académie de Gosselies, le jeune homme a décidé de se lancer en autodidacte dans l’écriture et la réalisation de films. Il réalise tout d’abord un long-métrage, parodiant des films de super-héros, avant de tourner sa suite, un moyen-métrage. Récemment, son film “Zebra Homeless” a été projeté dans le cadre du festival du Clap d’or à Charleroi. “C’est un court-métrage que j’ai tourné avec une bande de copains en respectant les demandes du Clap d’or. À la base, nous le faisions pour une maison de jeunes mais celle-ci n’a pas aimé le projet. Nous avons donc décidé de le présenter seuls au festival”, commente Bast Lecomte. Tourné avec les moyens du bord mais dans un souci esthétique de qualité, le film rend hommage au cinéma muet en mettant en scène un sans-abri et en abordant la thématique des enfants mal traités par leurs parents. “Je suis passionné par des figures comme Charles Chaplin ou encore Jean Dujardin. J’aime aussi beaucoup le cinéma de Philippe Lacheau qui tourne avec sa bande de copains”, ajoute l’artiste.