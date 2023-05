La Sambrienne inaugure son 1 500ème logement social en PEB A/B

Au bout de 10 années de rénovation, c’est donc 479 logements dans 6 tours qui ont été profondément rénovés pour un budget total de 31, 2 millions d’euros. Ces travaux de rénovations ont consisté à une nouvelle isolation des toitures et des murs extérieurs, la fermeture de balcons, le remplacement de chaudières collectives, l’amélioration des systèmes de ventilation ou encore la rénovation d’espaces communs.

Les travaux ont nécessité de prendre des mesures à la hauteur du chantier dont le relogement et l’accompagnement de certains locataires. “On le sait, ce fut un chantier d’une grande ampleur, au long, cours, et qui a nécessité une coordination importante”, explique Fadel Azzouzi, directeur gérant de la Sambrienne. “Je tiens d’ailleurs à saluer le travail remarquable qu’ont fourni toutes nos équipes, avec une attention particulière sur notre direction immobilière. Et, enfin, parce que ce sont eux qui ont vécu le chantier de l’intérieur, il convient de remercier les locataires concernés pour leur patience et leur compréhension lors de ces travaux. Après plusieurs mois à profiter des améliorations apportées à leurs logements, j’espère qu’ils sont satisfaits du résultat. ”

La rénovation énergétique et les aménagements paysagers ont des conséquences positives qui limitent grâce à cela les dépenses énergétiques des locataires. Par exemple, les locataires de la résidence située au numéro 8 ont vu leurs charges énergétiques moyennes mensuelles baisser de 5 euros. Extrapolé sur les 479 logements concernés, cela représente un impact annuel de 287 400 euros au bénéfice du pouvoir d’achat des ménages locataires.

Le ministre Collignon a aussi salué les travaux réalisés et mis en avant le grand plan de rénovation d’1,2 milliard d’euros destiné à renforcer la salubrité et améliorer les performances énergétiques.

Même si les travaux ont pu bénéficier de subsides, ils ont tout de même un coût pour la société de logement de Charleroi-Gerpinnes. Les 31,2 millions d’euros investis sur le site représentent un impact annuel en trésorerie de 586 000 euros supplémentaires à rembourser pour la SLSP. En effet, ces travaux étaient subsidiés à 40 %, les 60 % de financement restant étant une avance consentie par la Société Wallonne du Logement. “Mais ces difficultés et cet impact financier ne peuvent pas empêcher La Sambrienne d’avoir une politique immobilière ambitieuse”, conforme Maxime Felon, président du Conseil d’Administration. Et d’ajouter. “La Sambrienne doit remplir son rôle, être volontaire et s’affirmer comme acteur majeur de la transition écologique. ”

Au-delà des logements rénovés, c’est tout un cadre de vie qui a été modifier avec l’objectif d’améliorer le vivre ensemble des locataires. Plusieurs animations prennent vie dans la Cité Parc dont la venue de la Compagnie des Nouveaux Disparus.

Pour l’avenir, des projets sont déjà sur le métier. Dans les années futures, La Sambrienne y construira également 168 logements dont 35 destinés à favoriser l’accès à la propriété des ménages dans le cadre des projets Solaire et Eixample XII.

”La Cité Parc, c’est 24 hectares de potentiel, un vrai poumon vert à Charleroi. Afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie, ici nous avons impulsé un projet de développement de la nature pour que la Cité Parc devienne un parc de convivialité et de proximité comme son nom l’indique. Le projet vise, tout comme celui de Dampremy, des objectifs transversaux tels que la préservation et le renforcement de la biodiversité, la consolidation du réseau écologique de Charleroi. Une aire de jeu, des potagers, un verger, des appareils de fitness, tout est pensé pour que les habitants profitent ensemble des aménagements du quartier, tout en soutenant une démarche environnementale qualitative”, se réjouit le bourgmestre Paul Magnette.