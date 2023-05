Le dealer honnête : “J’ai joué, j’ai perdu”, Ethan voulait gagner de l’argent facile

Pas question pour Ethan de faire comme tant d’autres jeunes avant lui pour s’intégrer dans le monde du travail et gagner sa vie. Non, le jeune pont-à-cellois n’a pas été au bout de son cursus scolaire et a choisi la voie de la délinquance pour l’appât du gain. Entre mai et juin 2022, Ethan s’est lancé dans un business lucratif de vente de cocaïne et de cannabis.