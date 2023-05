Des refuges pour chiens affichent complet pour les grandes vacances

Accueillir un chien ne s’improvise pas. “Avant de prendre un chien en pension nous faisons connaissance. Le chien vient une première fois avec ses propriétaires et tous découvrent les lieux. Je veille à ce que les chiens puissent “s’entendre” et ne soient pas agressifs. Visiter l’endroit est important pour le chien car il repère les lieux et le garde en mémoire grâce à son odorat. ”

Bien que nous ne sommes qu’à l’aube des vacances, Cindy constate que certains propriétaires manquent d’anticipation et doivent, presque en catastrophe, trouver un refuge. “Certaines personnes réservent leurs vacances bien assez tôt mais s’y prennent en dernière minute pour leur chien. Quand j’entends que des vacances sont réservées en décembre et que c’est en mai qu’on cherche une place pour le chien c’est parfois déjà trop tard. ”

Heureusement certains propriétaires s’y prennent bien assez tôt ou pensent d’abord à l’animal avant eux. “Je reçois des appels de personnes me demandant si j’ai de la place pour telle ou telle période sans dates précises. Suivant les disponibilités, ils réservent ensuite leurs vacances. Certaines personnes pensionnées peuvent plus facilement agencer leurs vacances et se permettre de partir en dehors des congés scolaires. S’y prendre bien à l’avance est appréciable, j’ai d’ailleurs déjà des réservations pour 2024. ”

La durée du séjour de l’animal peut aussi jouer un rôle pour l’accueil d’un pensionnaire. “Le temps d’absence varie d’une personne à l’autre. Certains nous confient leur animal pour une après-midi, d’autres pour un long week-end ou encore plus d’un mois.”

Le changement du rythme scolaire impacte aussi le placement d’un chien dans un refuge. “Il y a moins de temps durant les grandes vacances et tout autant de personnes qui partent en vacances, c’est un nouveau facteur à prendre en compte. Les familles avec enfants doivent penser aux éventuelles secondes sessions pour réserver des vacances et ne peuvent prévoir suffisamment à l’avance leur départ. ”