Fleurus: remplacement des luminaires publics par du LED et projets énergétiques

Du côté de la Ville de Fleurus, on commente, avec un rien de légèreté: "Des travaux sur les poteaux d’éclairage ? Des camions de chez Ores dans votre rue ? Pas de panique, c’est Fleurus qui s’illumine". Initié par le Gouvernement wallon et mis en application par l’intercommunale Ores, ce processus doit, sur Fleurus, arriver à terme au plus tard en 2030: les 3554 luminaires publics, répartis dans les huit villages fleurusiens, seront alors tous passés au LED. L’autorité communale le rappelle: "Les interventions du plan E-lumin sont programmées pour impacter au minimum la mobilité et la vie des riverains. Mais ces changements progressifs vont offrir un plus grand confort et un meilleur cadre de vie, à travers la réduction des émissions de CO2, l’amélioration de la visibilité en rue et du sentiment de sécurité et l’augmentation du confort des citoyens dans alourdir la facture énergétique collective".

Il a également été question d’énergie collective lors du dernier Conseil communal en date, où le débat public s’est notamment arrêté sur le vote récent des arrêtés d’exécution wallons qui visent à favoriser le développement de partage d’énergie. En d’autres mots, il est désormais possible pour les communes, leurs citoyens ainsi que les entreprises qui se situent sur le territoire communal d’investir dans un réseau local de production d’énergie pour une consommation de proximité. Lors du Conseil communal, les autorités fleurusiennes ont résumé: "Développer une communauté d’énergie renouvelable est un moyen efficace pour la Ville de participer à la transition énergétique tout en créant des avantages économiques et environnementaux pour sa communauté. Communes, citoyens et entreprises bénéficieraient dès lors d’une réduction des factures et d’une dépendance moindre à l’égard des marchés de l’énergie où la volatilité des prix est grande". Le Conseil communal a annoncé qu’il se pencherait sur les possibles pistes de développement d’une telle communauté pour Fleurus.