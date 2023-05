Il tripote sa belle-fille de 9 ans et écope de la prison ferme

Atteinte d'un retard mental qui lui provoque un âge mental estimé entre 4 et 6 ans, la mineure dénonçait des scènes d'atteinte à l'intégrité sexuelle et des viols commis par son beau-père. Fabian contestait la "vingtaine de viols" dénoncée par la victime elle-même, mais avait admis les attouchements. Mais pour lui, c'est bien son ex-belle-fille "qui allait vers lui" alors que lui ne parvenait "pas à la repousser."

Face au prévenu, le parquet avait largement partagé ses inquiétudes compte tenu du comportement de Fabian, mais aussi à cause des déclarations très alarmantes émises par ce dernier sur les relations entre adultes et enfants puisque d'après lui "il n'y a aucun problème à ce qu'un adulte et un enfant aient une relation sexuelle si les deux en ont envie." Pour protéger la société à tout prix, sept ans de prison ferme étaient sollicités. Ce lundi après-midi, Fabian a écopé d'une peine de 37 mois de prison ferme pour les scènes d'atteinte à l'intégrité sexuelle. Pour les viols, un acquittement au bénéfice du doute a été prononcé. "Les déclarations de la victime, et compte tenu de son retard mental, ne sont pas assez précises pour établir au-delà de tout doute raisonnable l'existence d'un acte de pénétration", avance le jugement.

De peu, l'homme condamné échappe à l'arrestation immédiate.