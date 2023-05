Farciennes: neuf étudiants en Italie avec Erasmus+

"C’est la première fois qu’un CEFA de notre réseau éducatif hennuyer participe à un Erasmus +", se félicite le député provincial Éric Massin, en charge de l’Enseignement. Son cabinet a porté le projet. "J’avais constaté une sous-utilisation des budgets de ce programme financé par le fonds social européen. Le CEFA de Farciennes a donc répondu à l’appel à projets… et obtenu neuf bourses."

Sept garçons et deux filles issus de trois sections (vente, mécanique et maçonnerie) ont ainsi été sélectionnés. Erasmus + permet à des jeunes de moins de 30 ans issus des 27 pays membres de l’Union de partir à l’étranger pour y renforcer leurs compétences et leur employabilité.

Tous à Ugento Lecce

Laura, Romina et son frère aîné Tiviano, Amaury et Mathieu, inscrits en 5e et 6e années, ont hâte de vivre cette aventure. À l’initiative de la directrice du CEFA Céline Deroy, leurs accompagnateurs Sarah Loperfido et Gregory Ricchiutto ont noué des contacts avec les autorités d’Ugento Lecce. Ils sont partis en repérage le mois dernier pour identifier des entreprises prêtes à accueillir des étudiants. "Nous en avons trouvé dans chacune des filières concernées", rapporte Sarah. "Une distillerie qui transforme les produits, les conditionne et les distribue, un atelier de réparation de scooters et une entreprise de construction de piscines vont se partager nos jeunes", complète son collègue Grégory.

L’occasion pour les élèves de se challenger, de découvrir les traditions et habitudes de travail d’une région à l’étranger. "Dans le sud de l’Europe, les horaires sont très différents de ceux d’ici, souligne la directrice. On commence à travailler tôt le matin et il y a une coupure à midi. On reprend vers 16-17h pour terminer tard en soirée." Les participants vont également devoir apprendre à se débrouiller en italien, une langue que la plupart ne connaissent pas. "Leurs accompagnateurs profiteront du séjour pour aller à la rencontre d’écoles et de centres de formation professionnelle afin d’organiser ultérieurement des échanges d’élèves", indique David Buffart, en charge de l’Enseignement au cabinet Massin.

Une ligne sur le CV

D’autres établissements de la province de Hainaut participent au programme Erasmus +: l’Institut Jean Jaurès, la Samaritaine, l’IETS et l’IETP de Farciennes. Au total, une quarantaine d’étudiants séjourneront à l’étranger.

Pour le CEFA de Farciennes, le budget avoisine les 17 000 €. Chaque étudiant a reçu une bourse mobilité qui lui permet de couvrir en totalité ou très largement le coût de l’hébergement et de la vie sur place. À leur retour, elles et ils recevront une attestation euromobilité qui constituera une ligne de plus sur leur CV.