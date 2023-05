La gare de Marchienne à la recherche d’un projet

Un an et demi après la fermeture définitive du guichet de la gare SNCB de Marchienne, c’est peu de dire que la situation est compliquée : difficultés d’accès de certains usagers aux bornes automatiques, présence de dealers et de consommateurs dans le périmètre ce qui crée de l’insécurité… Le chef de groupe C + Tanguy Luambua a interpellé l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain sur le sujet, en rappelant qu’à l’annonce de la mesure, le conseil communal de Charleroi avait adopté une motion pour réclamer le maintien de personnel dans cette gare où transitent chaque année 400.000 voyageurs… “La SNCB est restée inflexible quant à sa décision de ne pas rouvrir ses guichets dans les gares où elle a décidé de suspendre ce service”, selon l’échevin Desgain. “Elle continue cependant à chauffer, entretenir et surveiller les lieux en y envoyant régulièrement des agents de contrôle. ”