Marchienne: la Maison citoyenne du district Ouest aux urgences

De quoi le mettre hors de lui. On l’a bien perçu dans le ton courroucé de son intonation quand il a interpellé – apostrophé même – l’échevin des Bâtiments. Une charge d’une violence rare contre un partenaire de majorité. Felon lui a demandé s’il devait craindre un scénario identique à celui de l’église Sainte-Marie de Lodelinsart qu’il a fallu abattre.

Retour au calme. L’échevin a apaisé ses inquiétudes. Et sans doute attisé son impatience. Car la MCA de Marchienne va faire l’objet d’une importante rénovation énergétique financée par l’Europe. Le projet avait été introduit dans le cadre de la programmation Feder 2021-2027. Il a été retenu, et devrait être mis en œuvre dans les deux à trois ans.

À ce stade, on ne dispose pas encore de plans ni d’étude, et un adjudicataire doit être désigné par marché public. Mais l’intention est là et, avec elle, les moyens d’améliorer l’enveloppe du bâtiment et d’y mener des travaux ambitieux.

Dans l’attente de cette intervention, Desgain s’est engagé à activer les marchés stock pour procéder à un rafraîchissement des lieux et à un embellissement des abords. C’est en route, a-t-il confié. Mais attention: on ne touchera pas à la structure qui sera rénovée plus tard.

Felon espère une amélioration visible… en attendant la reconfiguration des espaces intérieurs de la MCA promise à accueillir les services étrangers du CPAS et de la Ville, dès que la future cité administrative de Charleroi sera opérationnelle.