En vue de cette installation sur le territoire farciennois, la direction de l’école la Marelle a organisé une rencontre entre les élèves de 6è primaire et des représentants de Google.

De son côté, le bourgmestre Hugues Bayet se réjouit d’une telle rencontre. “C’est un formidable message d’espoir pour la jeune génération qui voit se développer à deux pas de chez elle un projet inspirant.”

Pour la directrice de l’établissement, Roseline Quintens, la rencontre entre les élèves fut riche d’enseignements, d’échanges et d’espoirs également. “Les personnes venues à la rencontre des élèves ont apporté la preuve que tout est possible. Sans gêne, ils ont abordé leur parcours scolaire parfois très compliqué. Mais passionnés, ils ont mené à bien plusieurs formations ce qui les a conduits finalement à travailler dans une entreprise au nom connu mondialement. Tous les élèves connaissent Google. Nous ne sommes pas dans une région facile d’un point de vue économique et social mais tous les espoirs sont possibles. Nos invités ont fait part que grâce à la volonté on pouvait y arriver. Ils ont aussi bien insisté sur le fait que l’apprentissage de l’anglais était un sérieux atout dans leur carrière professionnelle. Quel que soit le milieu où la région tous les espoirs sont permis même si on connaît un parcours chaotique à l’école.”

Ce n’était pas la première expérience en entreprise pour les élèves de la Marelle qui ont pu, quelques semaines plus tôt, visiter les locaux de l’entreprise Sedisol basée à Farciennes.

En ce qui concerne l’arrivée de l’entreprise dans l’Ecopole, le travail de préparation à l’introduction du permis est en cours, celui-ci devrait être déposé formellement en mai ou en juin pour un début de chantier dans les prochains mois.