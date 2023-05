La Maison des 8 Heures possède un centre de documentation unique en son genre

Au fil des évolutions technologiques, les archivistes ont modernisé leur façon de travailler en créant des bases de données par exemple. Internet est ensuite arrivé et, pour le grand public, les informations sont parfois plus faciles à trouver.

À côté de la documentation généraliste on trouve des documents sur l’histoire régionale. “Notre région regorge d’entreprises qui ont eu une renommée internationale comme les ACEC et ses ateliers de construction électriques ou la multinationale Solvay dont le Berceau est à Couillet. La région était aussi un pôle mondial du travail du verre. Depuis le 19e siècle, des hommes, des femmes et parfois des enfants ont mené des luttes pour améliorer leurs conditions de travail. L’un des grands faits est l’émeute ouvrière de 1886. Le 26 mars a eu lieu la fusillade de Roux qui fit plusieurs victimes. Ce fait majeur de l’histoire de la lutte sociale est à l’origine de ce qui était destiné à devenir la sécurité sociale. Le drame du Bois du Cazier en 1956 a également apporté son lot de changements et d’acquis sociaux. ”

Pour Thierry Vanloo, “la conservation de tous ces documents anciens ou récents est une source inestimable pour une jeunesse qui parfois oublie que tout ce qui constitue des acquis sociaux est le résultat de luttes parfois sanglantes pour une vie meilleure des travailleurs. Rien n’est acquis, il faut toujours se rappeler et défendre ses droits. Il y a sans cesse des combats qui sont menés pour ce bien-être au travail comme dans le dossier Delhaize actuellement. ”

Le CENFORSOC est reconnu comme centre d’éducation permanente et de ce fait propose régulièrement des activités et des animations pour petits et grands. Le centre de documentation unique en son genre est très apprécié des étudiants qui y trouvent là une véritable mine d’informations.