Nouveau concept de spectacle burlesque "Foxy Follies", c'est ce samedi 3 juin à l'Eden

Sayuri Gey, cocréatrice du spectacle, basée à Bruxelles, avoue d’emblée: "C’est un nouveau concept et nous voulions en proposer la toute première à Charleroi car nous connaissons bien les lieux et nous apprécions particulièrement l’équipe et le public de l’Éden". Abandonné, donc, le cocon de la brasserie, les "Foxy Follies" donnent toute leur respiration dans la grande salle de l’Éden. Les trois coups seront donnés à 20 heures précises, ce samedi 3 juin, les toutes dernières places se réservent dès maintenant, via www.eden-charleroi.be.

Sayuri le rappelle: "Dans nos spectacles, nous aimons partager un peu tout ce qui se fait dans la scène burlesque belge et européenne actuelle. L’objectif premier, ça reste de passer un bon moment, de rire, de s’émerveiller, de repartir avec des étoiles dans les yeux et des paillettes dans les cheveux". Si besoin était encore de le faire, la cocréatrice, qui pratique elle-même l’effeuillage artistique, rappelle: "Le burlesque vise le développement de numéros à valeur artistique. Nous ne sommes jamais dans la nudité totale et nous évitons absolument toute vulgarité. Le burlesque, s’il a recours aux plumes, aux perruques, aux tatouages, aux cuirs ou aux dentelles, défend surtout la diversité des corps, l’amour de soi et le respect de toutes et tous".

Huit artistes burlesques au programme

Pour cette grande première, le public peut donc s’attendre à une déferlante de bonne humeur, d’énergie partagée et de moments décalés, grâce au fil rouge qui sera assuré, entre les numéros, par le maître-maîtresse de cérémonies Peggy Lee Cooper. Sur les planches, les spectateurs pourront notamment admirer Athena Sorgelikis, finaliste de Drag Race Belgique. L’organisatrice résume assez bien: "J’ignore quel score d’audimat l’émission a réalisé lors de sa diffusion sur Tipik mais, il y a quelques jours, à la Pride de Bruxelles, c’était la folie autour du char de Drag Race". Aurora Galore sera également présente et prouvera pourquoi elle a été primée pour ses prestations à Las Vegas. Madame Romanova éblouira par sa maîtrise du "quick change", les transformations de costumes et toilettes ultrarapides. Lila Chupa-Hoops sera plus dans l’art circassien, avec notamment des cerceaux, tandis qu’Edgard Falzar devra, comme son nom l’indique, jongler avec un pantalon récalcitrant. Sayuri Gey et sa complice, sur scène comme à l’organisation de ces "Foxy Follies", Ava Dentelle complètent cette affiche, en proposant leur numéro d’effeuillage aux accents de l’âge d’or hollywoodien.

Si les artistes sont toujours heureuses et heureux de renouer avec certains habitués dans le public, la volonté est plus que jamais, en passant dans la grande salle de l’Éden, d’attirer de nouveaux spectateurs, prêts à franchir le pas. Sayuri Gey est confiante: "Dès le moment où l’on est venu voir un spectacle de burlesque et qu’on en ressent l’esprit de bienveillance, on revient forcément en voir par la suite".