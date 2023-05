Suspicion de conflit d’intérêts au terril du Martinet : voici ce qu’en disaient les principaux intéressés en 2021

Pourtant, ce n’est pas neuf. Déjà en 2021, La DH interpellait les principaux intéressés dans cette histoire : pour rappel, Georgios Maillis est bouwmeester (”architecte en chef”, NdlR) à Charleroi après avoir remporté l’appel d’offres. Il s’est donc partiellement occupé de l’aménagement de plusieurs lieux à Charleroi, notamment le terril du Martinet. Mais il est aussi actionnaire principal de “Levures Sauvages”, une entreprise qu’il gère de façon complémentaire sur le côté, qui se spécialise dans les levures, bien sûr, mais aussi les farines et le pain. Cette société Levures Sauvages est elle-même actionnaire d’Epices Sauvages, qui a remporté une concession de hangars sur le même terril du Martinet pour y développer une activité autour du pain et de la boulangerie. Des hangars rénovés par des fonds publics avant d’être mis en concession.

On se posait donc, en 2021, la question du conflit d’intérêts : Georgios Maillis a-t-il eu un avantage pour remporter la concession en étant aussi Bouwmeester ? A-t-il pensé le terril du Martinet, pour son travail public, en prenant en compte qu’il voulait développer un projet privé ? À l’époque, il nous répondait sans détour : “J’ai bossé dur sur le projet de boulangerie, je ne vois pas pourquoi je n’aurais pas autant de chances qu’un autre de saisir l’opportunité de développer un projet ici (sur le terril du Martinet, NdlR). Ce n’est pas que moi, déjà, il y a d’autres investisseurs pour un projet vraiment cohérent et qui apportera un vrai plus au site, ce n’est pas un “biesse” projet sans plus-value qui m’aurait été donné en cadeau. Ensuite, dans ma tête les lignes sont bien séparées entre ma mission de Bouwmeester et mon activité complémentaire, où je répète je ne suis pas seul.”

Nous avions aussi interrogé le bourgmestre, parce que c’est le collège communal PS-Ecolo-C + qui a donné le site en concession. “La question a été abordée en collège en toute transparence quand on a vu qui nous faisait la demande, et nous n’y voyons pas de conflit d’intérêts”, tranchait à l’époque Paul Magnette. “Le dossier de Georgios Maillis est solide, correspond à l’activité désirée sur le site et rapportera à terme à la Ville vu les fonds qu’il va y investir. C’était d’ailleurs le seul soumissionnaire intéressé par les lieux, via un contrat de bail emphytéotique.”

Il reste donc à voir ce que la justice et la tutelle feront de cette information, pourtant publique – et assumée par les intéressés – depuis deux ans au moins. Rappel : nous sommes à un an des élections.