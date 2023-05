Un folklore complètement décalé à Charleroi : “l’Escorte du Doigt d’Alzon” de sortie ce samedi 3 juin

Pour sa 5e édition de la JEDAÏ (Joyeuse Escorte du Doigt d’Alzon Internationale), les organisateurs n’ont de cesse que d’agrandir la manifestation folklorique qui rassemble toujours plus de participants que de spectateurs.

Retour sur l’origine. “Le doigt d’Alzon est tombé accidentellement le soir du 30 avril 1978 de la main droite de la statue du Père d’Alzon, érigée fièrement depuis 1955 dans la cour d’honneur du château du Collège Saint-Michel à Gosselies. Le Révérend Père Emmanuel d’Alzon (1810-1880) est le fondateur de l’ordre des Assomptionnistes, lui-même fondateur du Collège Saint-Michel. Le vénérable Doigt est miraculeusement réapparu sur la Place de la Digue le 5 novembre 2016. Ce jour mémorable donna lieu à la création de la Confrérie du Doigt d’Alzon. Depuis cette date et pour commémorer cet événement, une escorte est organisée le premier samedi de juin pour permettre aux nombreux fidèles de se recueillir et d’honorer le Doigt”, rappelle Vincent Colin, l’un des co-fondateurs de la Confrérie du Doigt d’Alzon.

Au programme de ce qui semble devenir l’un des événements majeurs du nouveau folklore décalé de Charleroi : la montée de la rue de Digue. “Cette année il y a une nouvelle première mondiale à CharleDoigt : les Fidèles et la foule en délire arriveront-ils à pousser le précieux Doigt (qui pèse au moins 80 grammes) en une seule fois sur toute la montée de la rue de la Digue ? ” Se questionne Vincent Colin.

Au fil des années, la Confrérie a pris de plus en plus d’importance et est associée à d’autres événements folkloriques comme le carnaval ou le brûlage du Corbeau et ce en collaboration avec l’échevinat des Fêtes et l’Eden.

Le déroulé de la journée est le suivant :

12:30 – Rendez-vous aux Templiers, place du Manège (où réside le Doigt)

13:00 – Départ de l’Escorte

13:30 – Eden – Discours de Babette Jandrain&Photos des groupes

14:15 – Chez Dany, rue de Marcinelle – Collation

15:00 – Quai Rimbaud près de l’Auberge de Jeunesse – Flash mob

16:00 – Livre ou Verre, Passage de la Bourse – Faire du bruit

17:00 – Chapelle Saint-Fiacre – Bénédiction du Doigt, distribution de doigts et Jet d’ail

18:00 – Rue de la Digue – Montée du Doigt d’Or

18:15 – Chez ta Mère, place de la Digue – L’After de la JEDAÏ/La fête du Doigt

Le succès est tel que de nouveaux groupes intègrent le cortège.

L’homme Doigt (PaleDoigt)

L’Abbé Ydone qui portera sa croix pour promouvoir l’Adalzon (la bière du Doigt)

Un groupe de la Famille Mercredi, sauce alzono-digitale

Un groupe de Lara Croft (La légende veut que le Révérend Père d’Alzon jouait une partie de Tomb Raider tous les jours après ses prières vespérales).

Ces nouveaux groupes s’ajouteront à ceux qui ont signé des deux mains pour poursuivre l’aventure au sein de l’escorte.