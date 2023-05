André Antoine baladé de ministre en ministre: “si je résume, personne dans ce gouvernement n’est responsable?”

Depuis un mois donc, André Antoine s’inquiète d’une situation qu’il définit comme “illégale” autour de l’aéroport de Charleroi – BSCA – dont il a été ministre en son temps : l’ancien site de Caterpillar, voisin de l’aéroport et géré par la SORESIC (Wallonie Entreprendre et Igretec), a mis à disposition deux parcelles de terrain à des entreprises privées, qui y exploitent un parking de 1.400 places pour les passagers voyageant depuis l’aéroport. Problème, pour André Antoine, “non seulement cela s’est fait sans marché public ni mise en concurrence, ce qui est illégal, mais en plus cela crée une concurrence déloyale envers l’aéroport qui doit payer cher et vilain les terrains sur lesquels il exploite ses propres parkings.”

Le 4 avril 2023, il a interpellé Willy Borsus, en charge de l’Economie (et donc qui a la tutelle sur Wallonie Entreprendre), pour connaître sa lecture juridique du dossier. Le ministre s’est déclaré incompétent sur les questions de légalité et l’a renvoyé vers Christophe Collignon.

Le 18 avril 2023, André Antoine a interpellé Christophe Collignon, en charge des Pouvoirs Locaux (et donc qui a la tutelle sur Igretec), pour connaître sa lecture juridique du dossier. Le ministre a rappelé les principes généraux de la légalité – “ l’octroi d’un bail n’est a priori pas soumis aux marchés publics, mais je n’ai été saisi d’aucune réclamation sur cette question” – tout en se déclarant incompétent sur la question des aéroports et en renvoyant vers Adrien Dolimont.

Le 30 avril 2023, le député Engagé a interpellé Adrien Dolimont, en charge des Aéroports (et donc qui a la tutelle sur BSCA), pour connaître sa lecture juridique du dossier. Le ministre a déclaré qu’il “soutenait BSCA, qui a déjà interpellé Igretec sur la question, sur la défense de ses sources de revenus”, mais qu’il n’avait aucune compétence sur les sites industriels. Il a donc renvoyé vers Christophe Collignon ou Willy Borsus, “ou les deux”.

”Donc, si je résume, personne dans ce gouvernement n’est responsable ?” s’est étonné André Antoine en commission. “On dit : « c’est pas moi, c’est mon voisin. Et si c’est pas lui c’est un autre voisin. Enfin, tant que c’est pas moi, tout va bien »… Je ne tolère pas cela, il y a une série d’abus, il y a une situation hors du cadre légal, et on investit massivement dans notre aéroport tout en se déclarant une région de Droit, mais personne ne veut défendre quoi que ça soit ? L’aéroport de Charleroi a, à plusieurs reprise, alerté sur la situation. Il y a même des plaintes déposées. Et… rien.”

On a posé la question directement à Igretec, qui gère le terrain du site ex-Caterpillar depuis son rachat pour 1€ symbolique. Les accusations d’illégalité sont-elles fondées, comme le pense André Antoine? “Absolument pas”, selon la porte-parole. “Il ne faut pas de marché public pour louer nos espaces immobiliers. On peut comparer une dalle de stationnement à un bâtiment ou aux halles relais qu’on met à disposition des acteurs économiques partout sur le territoire… On ne fait pas de marché public pour louer un laboratoire à l’aéropole par exemple. On répond aux demandes du marché : si on nous contacte pour louer un bien, on prévoit un bail et on le signe si on estime que c’est bon pour le développement économique de la région. C’est le même principe ici, mais avec un bail précaire, puisque la volonté à terme est de vendre le terrain de Caterpillar.”