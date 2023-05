Charleroi: 146 franchissements de passages à niveaux fermés, constatés en 2022

L’an passé, et en dépit des campagnes de prévention menées avec la Police fédérale des chemins de fer, pas moins de 146 infractions ont été constatées par le service mobilité trafic de la zone de Police de Charleroi, pointe l’échevin. Parmi elles, 27 ont fait l’objet de retraits immédiats de permis de conduire.

Comme il ne s’agit que de la partie visible de l’iceberg, c’est-à-dire des infractions ayant fait l’objet de PV, on suppose que le chiffre est beaucoup plus élevé. On peut estimer à plusieurs dizaines le nombre d’infractions commises tous les mois. Rien qu’au passage à niveau de la Planche à Dampremy, huit bris de barrières ont été recensés entre 2009 et 2020. Des véhicules sont ainsi carrément passés en force, occasionnant des dommages à l’infrastructure. Pour les quatre premiers mois de l’année, les chiffres à Charleroi sont de 26 procès-verbaux et 11 retraits immédiats du permis de conduire, selon Xavier Desgain. "Ce qui démontre la réactivité de la Police à cette problématique mais aussi la sévérité des autorités judiciaires face à ce type d’infractions. Nous avons eu des contacts à plusieurs reprises avec la SNCB et Infrabel à propos de la suppression du passage à niveau de la Planche à Dampremy. Les solutions techniques et de mobilité sont complexes et devraient être examinées en parallèle avec l’étude du déplacement de la gare de Charleroi Ouest entre la rue de Namur et le Dôme".