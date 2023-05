Charleroi: la maison de repos Jules Bosse, à Jumet, est la première en Wallonie a recevoir la certification "alimentation de qualité"

La maison de repos devance ainsi quelque 600 autres établissements d’hébergement et de soins au sud du pays. "Le dossier de candidature a été présenté dès novembre 2018", indique le président du CPAS carolo Philippe Van Cauwenberghe. C’est en février 2020, un mois avant le début de la crise du covid, qu’un audit de certification a été effectué. Cette procédure impose sept étapes, depuis l’adhésion à la charte qualité alimentation nutrition jusqu’à la décision d’un comité d’expertise qui examine le rapport d’audit. La période de pandémie a retardé l’octroi du label. Comme l’a rappelé l’administratrice générale de l’AViQ Françoise Lannoy lors de la cérémonie officielle, le plan wallon Nutrition Santé a l’objectif de s’attaquer au problème de la dénutrition dans les maisons de repos. Ce phénomène a longtemps été considéré comme une simple manifestation du vieillissement voire d’une santé précaire. Bref, une sorte de fatalité liée à l’âge. On sait aujourd’hui que c’est en partie faux car au lieu d’une conséquence, l’état nutritionnel des aînés est une condition sine qua non de leur maintien en santé. Un bon état nutritionnel permet de mieux prendre en charge les pathologies qui surviennent avec l’âge: fractures, infections, insuffisances organiques, problèmes cognitifs…

La certification s’inscrit dès lors dans une démarche de qualité et de mieux-être des seniors, observe Philippe Van Cau. À la résidence Jules Bosse de Jumet, le projet a été porté par la diététicienne Bénédicte Goemine et le directeur Gérard Drugmand.