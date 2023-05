Charleroi : le CPAS et la Banque Alimentaire unis pour le bien-être des nourrissons

Ville de Charleroi, Banque Alimentaire et CPAS travaillent ensemble pour une alimentation saine dès le plus jeune âge. ©Ngom

Le partenariat est double. D’un côté il consiste en une aide alimentaire et d’un autre côté en une aide basée sur la fourniture de produits d’hygiène. Grâce à un financement de 12 000 euros du Centre Public d’Action Sociale de Charleroi via la Banque Alimentaire il a été possible d’acheter notamment du lait de croissance et des produits à base riz. L’autre action financée conjointement à hauteur de 16 000 euros par le CPAS et la Banque Alimentaire il a été possible d’acheter des produits d’hygiène type papier toilette, produit de lessive ou encore des mouchoirs. Au total ce sont quelque 600 colis pour la petite enfance et 1 350 colis de produits alimentaires qui ont été distribués. Tout cela ne sera resté longtemps dans l’entrepôt puisque 25 associations ont pu emporter les palettes de produits afin de les distribuer à leurs bénéficiaires.

Le choix de distribuer ce type de biens est dû au fait qu’ils sont rarement présents dans les collectes réalisées auprès des grandes surfaces.

Parmi les bénéficiaires du projet on trouve le comité solidarité jeunesse de Jumet Hamende. “Nous avons déjà mené des actions quand est arrivée la crise de la Covid. Nous avons été un des points de relais de la Banque alimentaire. Une fois celle-ci terminée nous avons poursuivi nos actions mais sur fonds propres. Cela représente un coût important pour notre association mais nous ne pouvons pas laisser des personnes dans un état de précarité tel. Nous avons rejoint la plateforme alimentaire afin d’apporter une aide à ces personnes. Recevoir des colis à distribuer comme ceux d’aujourd’hui est plus qu’apprécier. Nous pourrons encore en faire profiter un maximum de monde”, explique la responsable Marylène Mordant.

Venu visiter les locaux de la Banque Alimentaire, le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette a fait part de sa satisfaction de voir de telles initiatives qui s’inscrivent en droite ligne dans la politique d’aide alimentaire menée par la Ville de Charleroi. “Nous comptons de plus en plus d’écoles dans lesquels nous fournissons des repas gratuits pour les élèves. Il est clair que des produits pour nourrissons constituent une bonne partie des frais des ménages. Cela est aussi important pour la santé des enfants car sans cela on se retrouve face à des inégalités au point de la santé. Plus tôt on est en bonne santé moins on aura besoin de faire appel à un spécialiste de la santé. ”