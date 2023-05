Charleroi Métropole, terre de tournages pour le cinéma

En Wallonie, le service cinéma de la province de Hainaut a été le premier à créer un bureau d’accueil des tournages avec une banque de donnée de décors. “C’était en 2004, avant le CLAP à Liège-Namur-Luxembourg puis l’agence du film du Brabant wallon”, rappelle Ursula Piller, l’une des neuf membres de l’équipe. “À ce jour, nous avons répertorié plus de 2500 décors sur le territoire hennuyer”. Intérieurs privés, bâtiments publics comme la gare centrale, le PBA ou l’hôtel de ville de Charleroi (dont les couloirs et la salle de mariage ont accueilli l’an dernier le tournage de “Mon crime” de François Ozon avec Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini), infrastructures industrielles comme la tour de refroidissement de Marchienne ou l’écluse de Charleroi près de l’usine sidérurgique de Thy Marcinelle, décors urbains (places, écoles, terrils, etc.) et ruraux (c’est à Momignies notamment que Dany Boon avait filmé des scènes de Rien à déclarer avec Bouli Lanners, Karin Viard et François Damiens). “Si nous continuons à accompagner les productions de courts métrages et de documentaires de moins de 52 minutes, c’est Wallimage qui a repris la compétence de l’accueil des tournages”.

Tournage dans le Hainaut: Usulla Piller du service cinéma de la province de Hainaut face à l'écluse de Charleroi qui inspire des réalisateurs ©D.R.

Et Charleroi Sud Hainaut attire de nombreux réalisateurs. “Tous les décors que nous avons recensés ne sont plus forcément disponibles : en vingt ans, des biens ont changé de propriétaires, certains ont disparu. Je pense par exemple aux colonnades à Charleroi qui avaient servi au tournage d’Odette Toulemonde d’Eric-Emmanuel Schmitt sorti en 2006, avec Catherine Frot et Albert Dupontel.”

Les bureaux d’accueil de tournage aident les productions à trouver des lieux ou des ambiances, mais aussi des compétences (techniciens, comédiens, silhouettes, doubleurs et figurants) et à obtenir des autorisations (occupations de voies publiques, accès, réservations de stationnement).

Tournage dans le Hainaut: Sorti en 2012, le long métrage Le Cul du Loup avait été partiellement tourné à Charleroi ©D.R.

guillement La quasi-totalité des entreprises de production cinéma se concentrent à Bruxelles. Quand les lieux de tournage sont situés à plus de 50 kms, les producteurs sont tenus d’indemniser les équipes et de les loger. Charleroi Métropole a donc une belle carte à jouer sur ce plan.

À la recherche de décors

Depuis Philippe Noiret et Simone Signoret que le tournage de l’étoile du nord avait amenés au pays noir en 1981, Charleroi a vu passer quelques grands noms du cinéma : Gérard Depardieu pour Diamant 13, Isabelle Huppert pour Mon crime, Benoît Poelvoorde pour Les rayures du zèbre, Dany Boon pour Raid Dingue, Mélanie Thierry pour La Douleur ou encore Claudia Cardinale pour le festival Kino Carolo.

“La ville accueille chaque année entre 12 et 20 tournages”, confirme-t-on au cabinet du bourgmestre en charge de la Culture : “19 en 2022, 16 l’année précédente, 12 en 2020 malgré le covid. Et nous en sommes déjà à onze depuis le 1er janvier, cela rien qu’en métropole.” On parle de courts et longs métrages, de spots publicitaires, de clips musicaux pour lesquels Charleroi reçoit des demandes officielles… car il n’y en a pas toujours !

Tournage dans le Hainaut: Le tournage du film Les Rayures du Zèbre avec Benoit Poelvoorde s'est invité au pays Noir ©D.R.

Même le ring est un élément de décor intéressant pour les réalisateurs. Des scènes de course-poursuite y ont été filmées par les équipes de Nabil Ben Yadir pour “Angle mort”, un thriller flamand qui se passe entre Charleroi et Anvers. Le ring apparaît aussi en arrière-plan dans le clip Charleroi de Bernard Lavilliers. “Sinon en règle générale, la métropole n’est que rarement le lieu des intrigues”, précise Ursula Piller. “Le plus souvent, ses décors sont exploités dans des fictions localisées ailleurs.”

Le service cinéma recherche actuellement un restoroute de style français pour le tournage d’un court métrage. Les fermes en activité sont également demandées. “Nous continuons à prospecter pour notre base de données. Les personnes qui ont des décors à proposer peuvent prendre contact au 071/278 940 ou par mail à tournages.servicecenema@gmail.com. Sur base des photos envoyées, un repéreur pourra se rendre sur place pour compléter le dossier.”

guillement Pour les besoins de la réalisation, nombre de décors sont transformés. Une reconstitution partielle de la gare d’Orsay a ainsi été installée dans la halle du marché vespéral à Marcinelle pour le tournage d’une scène du film La Douleur. Le montage a demandé plus d’un mois

Tournage dans le Hainaut: Rien à déclarer a été largement tourné à la frontière française dans le sud Hainaut ©D.R.

Tournage au crématorium

Le service cinéma de la province de Hainaut dispose d’un budget annuel de 40 000 euros pour aider les productions. “Deux conditions sont requises pour en bénéficier”, indique Ursula Piller. “Il faut que le cinéaste ou que la production soit domiciliée en Hainaut. En plus, il est imposé que les tournages s’effectuent majoritairement sur le territoire.”

En dehors de ces interventions, le service assiste les productions dans leurs recherches de décors, les renseigne sur les démarches à effectuer. “Avec notre fonds, nous accompagnons entre 4 et 5 projets par an en moyenne. Pas forcément à Charleroi Métropole.”

À l’époque du bureau d’accueil hennuyer, rien à déclarer avait ainsi été tourné à la frontière française à Momignies. “Cet été, un tournage est prévu dans les bois à Chimay…”

En dehors de la région, des lieux sont très prisés. Comme la gare de Binche par exemple, où subsistent des panneaux indicateurs en allemand appréciés pour les films de guerre. Les châteaux hennuyers intéressent aussi certains réalisateurs : c’est à Beloeil que le remake d’Angélique marquise des Anges a été tourné avec en tête de distribution Gérard Lanvin et Nora Arnezeder. “Nous n’avons pas toujours la capacité de répondre aux demandes. Un cinéaste cherchait par exemple un quartier ressemblant à Manhattan : ça n’existe pas chez nous ! Par contre, nous avons accompagné récemment un tournage au crématorium, Amour à mort, avec la comédienne réalisatrice Ingrid Heiderscheidt. ”

guillement Tous les deux ans, le Hainaut remet à un projet un prix d’aide à la création audiovisuelle de 2500 euros. Pour cette édition 2023, les dossiers de candidatures sont à adresser avant le 29 septembre au service cinéma de la province.