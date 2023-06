En faisant opposition, il retrouve la liberté: mais la justice estime que Miguel a bel et bien porté des coups à son ex

Miguel a appris sa condamnation, et décide de former opposition au jugement. Mais il contestait être l'auteur de cette scène de coups et blessures.

Pour la défense, plusieurs éléments confirmaient les contestations formulées par l'opposant. Tout d'abord, le témoignage précis de son actuelle compagne, qui confirmait avoir vu son compagnon d'alors revenir à son domicile à 8 h. Heure à laquelle les faits ont eu lieu. "Mais il y a 28 minutes à pied entre le domicile de la prétendue victime et celui de sa nouvelle compagne. Il n'a aucun moyen de locomotion donc il n'a pas pu aller jusqu'à Dampremy pour ensuite revenir", insistait Me Samanci, l'avocate de Miguel. Elle avait également remis en cause l'impartialité de l'amie de l'ex-compagne, témoin des faits.

Finalement, comme l'avait requis le parquet, le tribunal correctionnel de Charleroi a confirmé la culpabilité de Miguel. Un sursis probatoire lui a été octroyé, ce qui lui permettra d'échapper à la prison s'il les respecte.