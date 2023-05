Elu au conseil communal de Charleroi en 2012, le socialiste avait rempilé six ans plus tard avec un score plus qu’honorable (1167 voix de préférence) avant de se présenter comme sixième suppléant sur la liste régionale du PS. Deux décès, une démission et trois défections plus tard, il accède à une fonction totalement inattendue.

Prestation de serment de Gaëtan Bangisa (PS) au Parlement wallon, le 31 mai 2023. ©Capture d'écran ParlWalTV

Gaëtan Bangisa, pourquoi nous avoir invité à la Cité Parc à la veille de votre prestation de serment ?

"Parce que pour moi, c’est ici que tout a commencé ! Retiré à la garde de ma mère biologique, j’ai été placé en famille d’accueil à l’âge de 3 ans et demi. Mes parents adoptifs habitaient la Cité Parc. Ils ne roulaient pas sur l’or, mais ils nous ont permis avec mon petit frère (NdlR : l’humoriste Sum) de trouver notre place au sein de la société, ils nous ont inculqué des valeurs qui nous nourrissent toujours. Je les en remercie, en particulier ma maman."

Le quartier de votre enfance a changé avec la rénovation des tours de logements ?

"La Sambrienne a fait un excellent boulot ! L’intégration d’espaces verts a renforcé la transformation du quartier, mais j’y retrouve toujours la petite bande de pelouse sur laquelle je jouais au foot quand nous étions gamins. Après avoir délimité la largeur des buts en déposant nos pulls, on disputait des matches des journées entières…"

Votre arrivée au parlement wallon, c’est une surprise ?

"Totale ! Franchement, combien de chances avais-je de siéger en étant le sixième suppléant ? Je ne vais pas vous rappeler les conditions pénibles dans lesquelles les successions se sont opérées. La démission de Thomas Parmentier et son remplacement au collège par Maxime Hardy m’ont ouvert l’accès à cette fonction qui m’honore. Pour moi, représenter les 500.000 habitants de Charleroi Métropole au parlement wallon est une source de réelle fierté."

C’est pour vous un nouvel intérim ?

"Oui (rires) ! J’ai présidé une seule et unique séance du conseil communal de Charleroi, puis j’ai été désigné à la tête de l’intercommunale Tibi pendant deux ans, en attendant la nomination de Léon Casaert. Au parlement wallon, j’en ai pour un peu plus d’un an. En politique il faut savoir se montrer patient : c’est le premier des enseignements de mes onze ans de mandat comme conseiller communal."

Quelle est votre formation ?

"Je suis titulaire d’un master en sciences po que j’ai obtenu aux cours du soir après un bachelier en tourisme. Mais ma formation ce sont aussi les coups que j’ai pris dans l’exercice de mon mandat et lors des élections. Vous savez, la politique ne vous apporte pas que des amis, même quand l’ouverture aux autres, l’empathie et l’écoute sont des moteurs de votre engagement."

Quelles répercussions sur le plan professionnel et privé ?

"Je suis responsable des cuisines de collectivité de six hautes écoles et établissements d’enseignement secondaire de la province de Hainaut, ce qui représente une équipe d’une cinquantaine de travailleurs. J’ai informé mon employeur de mon départ en congé politique, conformément à la loi. Sur le plan familial, j’ai obtenu l’accord de mon épouse (NdlR : je l’avais consultée en amont) pour devenir député. Ma famille restera ma priorité, j’ai deux garçons âgés de 5 et 7 ans, Clément et Louis. Le peu de temps libre dont je disposerai leur sera consacré ainsi qu’à ma femme et à mes amis, car le partage fait partie de mon ADN."

Quid de vos mandats dérivés au plan local ?

"Je viens de présenter ma démission au conseil d’administration et au bureau exécutif de Tibi. En revanche, je compte rester président du centre régional d’intégration où mon parti m’a récemment désigné. C’est un mandat gratuit."

Vous êtes le premier député noir du PS de Charleroi…

"Vous vous trompez, je suis un député… rouge (rires) ! Un carolo au service des carolos et des wallons. Je vais mettre tout mon cœur et mes qualités à la tâche : sens de l’accueil, empathie, résilience. Je serai actif dans les commissions et matières où le PS jugera que je peux me montrer le plus utile. Dans la vie, je n’ai jamais rien lâché. Croyez-moi que je vais m’investir à 200% !"