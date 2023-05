Gosselies: après les travaux sur la A54, c'est au rond-point du Conty d'entrer en chantier

La fermeture du rond-point va entraîner d'importantes difficultés de mobilité. Le SPW a prévu des déviations, mais on ne saurait que vous conseiller d'éviter l'endroit si possible.

Sur la A54 venant de Charleroi, il faudra prendre l'échangeur vers la E42 (Liège-Mons). Pour aller à Courcelles, c'est direction Mons pour sortir à la sortie 17. Pour aller à Gosselies, c'est direction Namur pour sortir à la sortie 16.

Sur la A54 venant de Nivelles, il faudra continuer tout droit. Pour aller à Courcelles, il faut sortir à la sortie 23 et faire l'itinéraire des rues Bastin/De Münster/Pircard/Limite/Dessous-Bois/Ferté. Pour aller à Gosselies, il faut sortir à la sortie 24 (aéroport) pour emprunter la rue des Fusillés puis la N5.

Sur la chaussée de Courcelles (N582) venant de Gosselies, il faut s'engager sur la A54. Pour aller à Courcelles, il faut s'engager sur la A54, prendre l'échangeur E42 vers Mons, et sortir à la sortie 17. Pour aller à Bruxelles, s'engager sur la A54. Pour aller à Charleroi, il faut rebrousser chemin pour emprunter la N5 et se repiquer sur la A54 à l'aéroport.

Sur la rue Winston Churchill/Ferté (N582) venant de Courcelles, il faut s'engager sur la A54. Pour aller à Gosselies, il faut sortir à la sortie 24 (aéroport) et prendre la rue des Fusillés et la N5. Pour aller à Bruxelles, il faudra sortir à la sortie 23, 24 ou 25 pour faire demi-tour et reprendre la A54 dans l'autre sens. Pas de problème pour aller à Charleroi.