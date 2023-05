"Justice de merde" s’exclame Dominique, poursuivi pour avoir violé et tripoté sa nièce de 10 ans

"Un complot orchestré par tous ses proches", mais on trouve de la pédopornographie chez lui

Auditionné quelques mois plus tard, Dominique conteste les dires de sa nièce. “Pour résumer, il s’agirait d’un gros traquenard organisé en présence de menteurs”, rapporte Me Samanci, tuteur ad hoc pour la gamine. “C’est la belle-famille de ma sœur qui veut me nuire”, ajoute Dominique dans son audition.

Ce mercredi matin, cette fois-ci face à la chambre à trois juges, ce dernier a réitéré ses contestations. “Depuis le début je le dis que ce n’est pas moi, ça fait un an que je le chante. Les faits qu’on me reproche ont aussi été reprochés au frère de ma nièce”, précise le prévenu. La justice se serait-elle trompée de prévenu ?

Une perquisition menée plus tard au domicile de Dominique a mis en lumière un terrible penchant pour les mineures. Dans les deux smartphones appartenant à ce dernier, les enquêteurs ont découvert de nombreuses conversations avec de jeunes filles. L’une d’entre elles, seulement âgée de 8 ans, a été sollicitée avec un faux profil Facebook créé par le prévenu pour envoyer des photos d’elle. Dans l’autre téléphone, ce sont des images pédopornographiques enregistrées dans l’appareil qui ont été retrouvées. “Il y a aussi eu des recherches spécifiques sur des sites proposant des fichiers pédopornographiques”, confirme le parquet alors que Dominique lui “ne comprend pas” comment de tels fichiers ont atterri dans son smartphone.

“Justice de merde”, "Foutez-moi en prison, j'en ai rien à foutre", ...

Le parquet a requis une lourde peine de 8 ans de prison ferme contre le prévenu, avec une mise à disposition du TAP (tribunal d’application des peines) de 5 ans. Selon l’autorité judiciaire, celui qui est qualifié de “prédateur opportuniste” représente un réel danger pour la société et n’en est pas à son coup d’essai. En 2010 déjà, la Cour d’appel de Mons l’a condamné à 5 ans de prison pour des faits similaires sur une autre nièce de 8 ans.

Visiblement lassé et mécontent par ce qu’il a entendu jusque-là, Dominique s’est lâché en quittant la salle d’audience. “Foutez-moi en prison, je n’en ai plus rien à foutre”, “justice de merde” ou encore “vous êtes tous des enculés.” Sera-t-il plus calme quand son avocate prendra la parole pour sa défense ? Réponse la semaine prochaine.