Recevez jusqu’à 7 000 € pour améliorer la propreté autour de chez vous : l’appel à projet pour le “Prix de la propreté” est lancé

Parce la propreté est l’affaire tous, la ville de Charleroi via son échevinat de la Propreté de Mahmut Dogru lance un nouvel appel à projet “Prix de la Propreté 2023” avec, à la clé, 10 000 euros pour soutenir des initiatives citoyennes en faveur d’une ville plus propre. Pour l’Échevin, “la propreté publique est un défi que nous ne pouvons relever que si tout un chacun accepte de contribuer à l’effort collectif. La Ville ne peut, à elle seule, assurer la propreté publique. En revanche, elle peut nettoyer certes les rues mais aussi soutenir les citoyens, les comités de quartiers, les clubs sportifs, les écoles,… qui souhaitent investir leur énergie dans des actions essentielles au maintien d’un cadre de vie agréable pour tous. J’attache une attention toute particulière aux écoles, mouvements de jeunesse et aux clubs sportifs qui permettent de toucher les plus jeunes d’entre nous et d’inculquer les bons réflexes dès le plus jeune âge”.