Marcinelle: les bâtiments de Condorcet dans un état déplorable, bientôt un déménagement?

Luc Parmentier, conseiller Ecolo, s’en est fait l’écho au dernier conseil provincial. Pour le député Eric Massin (PS), en charge de l’Enseignement, “ces bâtiments devront à terme cesser d’être fonctionnels, mais ils sont maintenus en l’état par des travaux réguliers.” Un audit d’Igretec a notamment mis en avant la consommation énergétique du site – “un véritable gouffre”.

La situation doit changer. À quand donc des travaux d’envergure ? Probablement jamais… D’après Eric Massin, “une rénovation intérieure et extérieure ainsi qu’une mise en conformité des bâtiments actuels, correspondant à une capacité de 400 étudiants, ne seront pas suffisantes. En effet, la Haute Ecole ne dispose pas actuellement des surfaces nécessaires pour accueillir ses 1 119 étudiants simultanément. Il faudrait y ajouter la construction d’annexes, ainsi que la location de modules préfabriqués lors des travaux.”

Le député évoque également “une réflexion plus large sur le repositionnement au cœur de Charleroi” et “les synergies possibles entre opérateurs pédagogiques” sans entrer dans les détails. Selon nos informations et les bruits de couloir cependant, il pourrait s’agir de se rapprocher du centre-ville, de la Cité des Métiers et du CampusUCharleroi. Un bâtiment – même s’il doit aussi être rénové – semble se dégager : l’actuelle Garenne, aujourd’hui école secondaire, pourrait accueillir les étudiants en “social” (notamment Communication, Écriture Multimédia, Assistant-e social-e). S’il y a deux ans, le scénario était considéré comme “possible”, il nous revient aujourd’hui qu’il serait de plus en plus sur la voie de la concrétisation même si aucune confirmation officielle n’a encore été donnée.

Il y a un dernier élément à prendre en compte: se rapprocher du centre-ville est une chose, mais la Garenne est à près d’un kilomètre du futur campus. Et pas de grand parking comme à Marcinelle aujourd’hui. La HEPH Condorcet pourrait donc bien se retrouver légèrement en retrait. Si un des partenaires du futur campus carolo (UMons et ULB) ou du futur complexe Notre-Dame (HELHA et UCLouvain) venait à proposer un bachelier similaire aux offres marcinelloises de la Province de Hainaut, il y aurait de quoi s’inquiéter… Affaire à suivre.