Charleroi: la Brocante des Quais revient les 24 et 25 juin

"Cette année, reprend l’échevine, l’organisation de l’événement échoit à un nouveau prestataire, l’ASBL"1666", qui compte instaurer quelques nouveautés qui ne pourront que ravir les habitués de la Brocante comme tous les autres". Gérée par Céline Deroy et Thierry Beugnies, l’ASBL 1666 annonce trois objectifs concrets. "D’abord, nous espérons revenir à un véritable horaire d’ouverture de 24 heures non-stop. Il est évident que cela doit passer par une mobilisation des brocanteurs et par des animations constantes et une sécurisation des lieux", constate Thierry Beugnies.

Ce dernier, qui avoue ne pas être Carolo de naissance, analyse: "Simplicité, vérité et franchise sont pour moi les trois mots qui résument le mieux l’esprit carolo. Et c’est pourquoi nous voulons rendre ses lettres de noblesse à la Brocante des Quais, aussi en assurant un itinéraire en boucle, qui peut être parcouru dans les deux sens". Tout le quai Rimbaud et une partie du quai Verlaine seront donc occupés, le parcours passe ensuite par la place Buisset, la rue du Collège, le passage de la Bourse, la rue Puissant d’Agimont, la place Verte et la rue Charles Dupret, avec également des animations dans la rue de Marcinelle.

Sur la place Verte, un festival de la bière attirera les plus gourmands: "Nous avons pour l’occasion fait brasser une bière éphémère à la Manufacture Urbaine. Il n’y en a que 1666 bouteilles. T-Shirt Mania a conçu un t-shirt exclusif et le glacier Tarquin Fontaine a préparé un parfum de glace en rapport avec l’événement". Le passage de la Bourse, lui, abritera tous les artisans d’art. L’organisateur insiste sur ce point, qui est probablement celui qui réjouira le plus les chineurs habitués: "Nous avons procédé à une sélection beaucoup plus stricte en amont des brocanteurs. Nous assurons les visiteurs qu’ils ne trouveront aucun objet neuf, à l’exception, bien sûr, des créations des artisans d’art. Il n’y aura pas de produits alimentaires en dehors de l’Horeca existant. Et nous éviterons tous les stands maraîchers".