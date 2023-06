Charleroi Métropole: quatorze nouvelles écoles rejoignent la distribution de collations saines et gratuites

Une expérience pilote avait débuté en novembre 2020 pour s’achever en octobre 2022. Depuis le mois de mars dernier, le nombre de bénéficiaires a quadruplé: ce sont désormais 73 écoles dont 19 en région de Charleroi Métropole qui reçoivent des préparations deux fois par semaine. Sur la zone, elles étaient 5 durant la première phase, dont trois à Charleroi, une à Farciennes et la dernière à Chimay. S’y sont ajouté quatorze écoles dont quatre de Châtelet (groupes scolaires Boubier, des Hayettes Solvay, Destrée et Grand Chêne), deux d’Aiseau-Presles (fondamentale groupe A et groupe B à Aiseau), trois de Momignies (fondamentale autonome, fondamentale communale, libre de la Croix), deux d’Erquelinnes, une autre de Farciennes (Section maternelle La Marelle), une de Lobbes (école communale fondamentale) et enfin une à Thuin (école communale fondamentale annexée). Plusieurs milliers d’enfants sont concernés. Deux fois par semaine, des potages et des collations saines et équilibrées (salades de fruits, légumes en bâtonnet, jus de fruits et légumes frais, etc) leurs sont offerts. Pour toute la Wallonie, cette action représente un budget de 2 millions€. Le montant a été multiplié par cinq et couvre toute la période, jusqu’en juin 2024. "Ce projet est complémentaire à d’autres initiatives menées sur le territoire et en région bruxelloise. Toutes les préparations se font à base de produits locaux, précise la ministre. Elles sont élaborées par des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP) comme le Germoir (qui fournit de la soupe à des écoles de Charleroi), des Entreprises de Formation par le Travail (EFT) et des écoles de Promotion sociale."