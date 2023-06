Pour ce faire et afin de faire découvrir l’offre d’accueil des enfants et de soutien des jeunes et de leurs familles, une journée spéciale est organisée le dimanche 25 juin sur la place Wilson à Châtelineau.

Le Collège communal souhaite ainsi renforcer le bien-être de ses citoyens et promouvoir une Ville soucieuse des droits de l’enfant tel que notifié au sein de son plan stratégique transversal.

Pour l’occasion, pas moins de 18 associations locales seront présentes, de 11h à 17h, afin de présenter au public leurs services de façon ludique tout en étant à l’écoute de tout un chacun et en répondant au mieux aux besoins de tous. Un artiste sculpteur de bulles est annoncé ainsi que des jeux en bois des AMO, des livres de la bibliothèque, des jeux de la ludothèque mais aussi des animations modelage, coloriage ou jonglage.

Pour rendre ce moment encore plus “fun”, des prestataires viendront compléter les ateliers. “Nous retrouverons les classiques châteaux gonflables du Conseil communal des jeunes, un accrobranche, un free jump pour les plus fougueux, un simulateur d’accident, un manège à propulsion parentale, l’indémodable pêche aux canards, l’incontournable grimage, un espace plage et un espace zen, un local dédié aux ados – nouveaux ou éternels – qui comptera trois bornes d’arcades, un air hockey, un baby foot et un atelier de réalité virtuelle. Plusieurs clubs sportifs proposeront des démonstrations ou animations telles que du flamenco, des arts martiaux, de la marche ou encore du cheerleading”, nous annonce-t-on.