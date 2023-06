Féminicide à Trazegnies: le parquet en appel de la surveillance électronique de l'inculpé

À lire aussi

Inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour homicide volontaire depuis plus d'un an maintenant, le trentenaire évoque la thèse accidentelle, à la suite d'une dispute conjugale avec son épouse, "alors que les deux personnes se disputaient l'arme", avait expliqué Me Lauvaux, l'avocat de l'inculpé.

Tandis que la chambre du conseil de Charleroi a décidé, vendredi dernier, d'octroyer la surveillance électronique à l'inculpé, le parquet de Charleroi a fait appel de cette décision. La chambre des mises en accusation de Mons tranchera dans les quinze jours sur l'appel formé. En attendant, l'inculpé reste derrière les barreaux.