Sous conditions probatoires, il reste en Turquie au chevet de sa maman malade

Le 14 août 2018, Celalettin a obtenu une jolie chance de la justice. Condamné à 40 mois de prison avec un sursis probatoire, ce dernier devait respecter de nombreuses conditions pour pouvoir oublier cette lourde peine de prison planant au-dessus de sa tête. Un an et demi plus tard, la justice n’a pas eu d’autres choix que de révoquer le sursis octroyé à Celalettin. Si dans un premier temps, la bonne coopération de l’homme en sursis fut soulignée par tous, six mois plus tard - dès février 2019 ce fut tout autre chose.