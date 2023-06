”Sport terrils pour tous” fait son grand retour au Bois du Cazier

C’est un week-end sportif qui s’annonce ces 3 et 4 juin. Ce week-end est le retour de l’opération “sport terrils pour tous” au Bois du Cazier et sur ses terrils. Équipés en conséquence, petits et grands sont attendus pour un moment de détente agréable et mémorable. Participer à des activités sportives est l’occasion de découvrir ses vestiges d’une autre époque différemment.