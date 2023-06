Trois des quatre ascenseurs remarquables classés en Wallonie sont à Charleroi

Charleroi compte des installations remarquables: la ville concentre en effet trois des quatre ascenseurs classés en Wallonie. Le plus ancien est celui du bâtiment Gramme siège du futur campus U sur le site de l’UT, il date de 1911. Les deux autres équipent des immeubles à vocation résidentielle construits par l’architecte Marcel Leborgne durant les années 1930: l’ancien building des pianos De Heug sur le quai Rimbaud bâti en 1933, et la résidence Albert à Marcinelle dans le quartier de la Villette, terminé en 1938. Tous ces ascenseurs ont été restaurés dans le respect de leur cachet d’origine (maintien des ferronneries ouvragées, des cabines d’élévation, du tableau de commande dans certains cas). Sur le territoire de l’entité, des copropriétés ou propriétaires privés ont déjà introduit des demandes de reconnaissance de valeur patrimoniale. Certaines ont abouti, comme à l’immeuble Moreau dans le quartier du CPAS de Charleroi, une autre construction de Leborgne. La Ville et "Espace Environnement" invitent les habitants à leur faire part de l’existence des ascenseurs anciens qui méritent d’être sauvés. Le premier janvier 2024, le délai sera dépassé. Infos auprès de la directrice du Patrimoine Coraly Aliboni au 071/86 61 14 ou d’Anne-Catherine Bioul chez Espace Environnement au 071/30 03 30.