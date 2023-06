Charleroi: le retour de la Fête de la Musique sur cinq jours, comme avant la pandémie

Sans se lancer dans la fastidieuse énumération de tous les concerts, récitals, showcases et happenings musicaux programmés, tout est de toute façon consultable en détail sur www.fetedelamusique.be, Fabrice Laurent résume ; "C’est surtout, cette année, le retour de la Fête de la Musique dans l’ampleur et la variété qu’elle connaissait avant la pandémie de coronavirus".

Avec, aussi, quelques surprises et nouveautés, telles qu’un mini-festival musical au sein de l’IMP René Thône, à Marcinelle, le 24 juin, de 10 heures à 22 heures ou une journée de pratiques urbaines, graff, DJ sets et hip-hop, avec l’ASBL "Avanti", aux anciens abattoirs de Marchienne-au-Pont, le 24, dès 10 h 30.

Les noms les plus à même de rameuter la foule se trouveront à l’affiche de la soirée post-punk et EBM, à l’Eden, le vendredi 23 juin, dès 19 heures: la grande salle verra défiler, entre autres, Rendez Vous et Ultra Sunn tandis que la Brasserie va vibrer avec Phoenician Drive et, surtout, un set de Rebeka Warrior.

Au-delà, Fabrice Laurent se penche aussi sur ce week-end du solstice d’été, tel qu’il est annoncé à la ville-basse: "Avouons-le, tant que la Ville est à ce point en travaux, ça reste délicat de marier au mieux la Fête de la Musique avec la Brocante des Quais. Il y aura cependant une scène rap, reggae et world music, le samedi, sur la place Verte et plusieurs fanfares déambulatoires vont animer les allées de la Brocante, les 24 et 25 juin".