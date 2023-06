Fleurus a réduit ses émissions de CO2 de 25%

C’est en février 2017 que Fleurus avait signé la Convention des Maires, ce processus qui mobilise villes et communes à l’échelle européenne. Sur la base de l’année 2006, désignée comme année de référence en Wallonie, Fleurus a fixé ses objectifs, pour l’horizon 2030, à une baisse de 48% des émissions de gaz à effet de serre, soit 126 792 tonnes de CO2 en moins.

Le taux des émissions de gaz à effet de serre avait été contrôlé en 2019. Le résultat de ces longues et fastidieuses analyses est enfin connu, et les membres du Conseil communal de Fleurus ont pu s’en réjouir: le pourcentage de C02 a globalement diminué de 25%. Du côté de la Ville de Fleurus, on commente: "Le secteur de l’industrie reste sans conteste celui qui a diminué le plus, avec une économie de près de 50 000 tonnes de CO2. Le secteur de l’agriculture a également réduit ses émissions de 25%".

Pour l’autorité fleurusienne, ce bilan positif découle avant tout du plan d’actions concrètes mis en place dans le cadre de la Convention des Maires. Plusieurs actions ont ainsi été rappelées au Conseil communal, telles que la rénovation énergétique des bâtiments publics, l’acquisition de véhicules communaux propres, les achats groupés d’énergie à destination des citoyens, le placement imminent de onze bornes de recharge électrique sur le territoire fleurusien, le passage à l’éclairage LED ou le service d’accompagnement des citoyens dans la rénovation énergétique ; un service mis sur pied avec la société Corenove et conjointement avec la Commune d’Aiseau-Presles.

Les efforts fournis par les ménages et les citoyennes et citoyens ne sont d’ailleurs pas passés inaperçus: "Il est à noter également que la consommation globale de produits pétroliers, de gaz naturel ou encore d’électricité sur le territoire a diminué de 20%". La Ville de Fleurus conclut, grâce à l’enseignement apporté par ces chiffres: "En d’autres termes, on consomme mieux sur notre territoire avec des sources d’énergie plus propres pour l’environnement".