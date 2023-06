Le MR carolo en ordre de marche pour les élections communales de 2024

Outre les réunions citoyennes organisées dans les anciennes communes de Charleroi comme à Jumet, Gilly et prochainement Ransart, les équipes se constituent et les noms sortent les uns après les autres. C’est au tour de Wendy Tamayo de rejoindre le MR tout comme l’ont fait Umut Karasular, collaborateur de Denis Ducarme, Assia Chikri, Rofika Daoudi, Diego Moura, Patrick Thoron, Christophe Burton ou encore José Piquin.

La dernière arrivée est une entrepreneuse âgée de 38 ans. Wendy Tamayo est restauratrice et patronne du Meatball’s Bar situé à la rue de Marcinelle. Si elle a décidé de s’investir en politique c’est en réponse à un certain ras-le-bol qu’elle et d’autres commerçants ont envers “le manque de réactions” de l’actuel pouvoir en place. “Je suis une vraie carolo et je regrette de voir l’état dans lequel se trouve notre quartier. J’ai dû prendre des dispositions afin de sécuriser ma terrasse tant les voitures roulent vite. Ce n’est pas le seul point négatif. Il faut aussi faire face à des problèmes de salubrité publique. Les poubelles et autres détritus s’amoncellent régulièrement. Certains se fichent des jours de collectes et jettent leurs sacs quand ils le veulent. Même si nous sommes proches de la place Verte il y a également des problèmes de sécurité et de drogue. Il n’est pas rare de voir des personnes consommer leur drogue à la vue de tous. L’éclairage public n’est pas assez puissant et cela à un impact sur les commerces car, sans lumières dans les vitrines, il est difficile pour les clients de voir si nous sommes ouverts ou pas. Nous sommes aussi dans un quartier où il y a beaucoup de maisons inhabitées et du coup se détériorent. ”

La jeune femme souligne aussi le manque de dialogue avec certains services. “Lorsqu’il y a des activités sur la place Verte, il est très compliqué de venir chez nous. La rue est cachée par les structures installées sur la place.”

Si la future candidate défend le bien-être de son quartier, elle pense aussi aux commerçants extra-ring dont la situation n’est guère plus enviable. Pour Denis Ducarme il faut réagir et adopter des mesures plus adaptées. “Il faut des mesures destinées à faire venir les gens en centre-ville, les parkings payants n’encouragent pas à cela. Les anciennes communes méritent elles aussi plus d’attention. Certains endroits semblent laissés à l’abandon. ”

Même si les listes ne sont pas encore constituées et l'intéressé sera bien tête de liste aux élections communales du 13 octobre 2024. "Lorsque le président du MR m'a demandé de venir à Charleroi j'ai accepté. Clairement ma vie a changé. Quand on répond "oui!" ce n'est pas pour faire de la figuration. Mon investissement est total", conclut Denis Ducarme. Il y a quelques jours d’ailleurs, il annonçait sur ses réseaux sociaux être à la tâche afin de construire le programme que défendront les libéraux.